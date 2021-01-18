اضطر فريق طبي سعودي لاستخدام أنوار أجهزة الجوال لإكمال عملية جراحية لأحد المرضى في اليمن بعد انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ.
وأوضح استشاري جراحة الأطفال الدكتور مدني عيسى أحد أعضاء الجهاز الطبي، أنهم فوجئوا بانقطاع التيار الكهربائي أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى بمحافظة المكلا في اليمن، ليستنفر أعضاء الفريق الطبي لإنقاذ الموقف.
وبين الدكتور مدني أن أعضاء الفريق منهم من قام بعمل تنفس للمريض بدلاً من آلة التخدير، ومنهم من استعان بجواله من أجل تقديم الضوء، مشيراً إلى أن ضعف الإمكانيات الطبية لم تقف حائلاً أمام إتمام المهمة.
وفق “أخبار 24”.