بالفيديو.. استشاري: متوسط ساعات نوم السعوديين من الأقل عالمياً.. وهذه الأسباب

قال استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور سعد الشريف، إن إحصائية رسمية من أحد تطبيقات الهواتف الذكية أكدت أن متوسط معدل ساعات نوم الشعب السعودي من أقل الشعوب في العالم.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن متوسط نوم السعوديين 6 ساعات ونصف الساعة وهو أقل من عدد الساعات الموصى به وأقل أيضاً من متوسط كثير من الدول، مبيناً أن الاضطرابات والسلوكيات تؤثر على جودة النوم.
وأضاف أن قلة عدد ساعات النوم ترجع إلى عدة أسباب منها السلوكيات وتضم السهر وزيادة النشاط الاجتماعي أثناء الليل كالمناسبات والزيارات، إضافة إلى تناول المنبهات والقهوة بعد المغرب. وفق “أخبار 24”.
فيديو | د. سعد الشريف: متوسط معدل ساعات نوم شعب #المملكة من أقل الشعوب في العالم . والاضطرابات والسلوكيات تؤثر على جودة النوم#برنامج_اليوم pic.twitter.com/eVUWHnLin5
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 17, 2021