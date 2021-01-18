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أخبار محلية > بعد تكدس المستودعات.. مصادر: “البيئة” تعارض بيع الحطب المُصادَر في مزادات وتدرس خيارات أخرى
18/01/2021   1:35 م

بعد تكدس المستودعات.. مصادر: “البيئة” تعارض بيع الحطب المُصادَر في مزادات وتدرس خيارات أخرى

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ذكرت مصادر أن مستودعات وزارة البيئة المخصصة لتجميع الحطب المحلي المصادر، تشهد تكدّساً غير مسبوق نتيجة إحكام الجهات المختصة القبضة ومحاصرة المخالفين.

وقالت المصادر إن فروع الوزارة بالمناطق والمحافظات المختلفة بدأت في مخاطبة الوزارة لإيجاد حلول عاجلة لمسألة التكدس وامتلاء المستودعات، لافتة وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن عدم توفر مساحات إضافية للتخزين قد يؤثر سلباً في أداء حملات الضبط والمصادرة.

وأبانت أن الوزارة ترى أن بيع الحطب المصادر في مزادات، إجراء خاطئ ولا يتماشى مع الهدف الأساس من الحملات، وهو عدم التشجيع على بيع الحطب المحلي والاحتطاب، مشيرة إلى أنها تدرس حالياً عدة خيارات للتخلص من الكميات المصادرة؛ منها الاستفادة من الحطب بإدخاله في صناعات تحويلية.

يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة الأمن العام وعدد من الجهات، تنفذ حملات مستمرة لمنع بيع ونقل الحطب المحلي، تمكنت خلالها من ضبط المئات من المخالفين ومصادرة مئات الأطنان من الحطب.

بعد تكدس المستودعات.. مصادر: “البيئة” تعارض بيع الحطب المُصادَر في مزادات وتدرس خيارات أخرى

أخبار محلية
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