تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، أمس (الأحد)، قرية زُبَالا التاريخية، والتي تعد إحدى المحطات المهمة على درب الحج جنوب محافظة رفحاء.
واشتهرت القرية بثلاث برك مائية “الشاحوف وأم العصافير والشيحيات”، كذلك بقصرها الأثري وحصن زبالا الواقع شرق القرية ويعد معلماً سياحياً جاذباً للمتنزهين.
واطلع أمير المنطقة خلال الزيارة على المواقع التاريخية التي تحتضنها القرية، كما اطلع على نتائج فريق التنقيب في زبالا للموسم الرابع، معرباً عن أمله في الوصول لاكتشافات جديدة خلال هذا الموسم بناء على ما تم اكتشافه في المواسم السابقة، مؤكدا ضرورة العناية بقرية زُبالا التاريخية، وبالمقتنيات الأثرية الغنية بها.
كما وقف على موقع الجميمة الأثري الذي يعود تاريخه للقرن الثالث الهجري، موجهاً بضرورة تطوير وتنفيذ أنشطة سياحية تستثمر مقومات المنطقة كمنظومة في حزم سياحية تشتمل على السياحة البيئية البرية وسياحة الآثار التاريخية والصناعية والموروث الأدبي بالمنطقة.
وفق “أخبار 24”.