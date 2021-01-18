أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر موقعها، في “البرنامج التدريبي في مجال المساحة”؛ لتأهيل خريجي الهندسة المدنية.
وأوضحت أن تاريخ بداية البرنامج سيكون في 31 يناير الجاري، ولمدة 5 أسابيع، ويشمل 80 ساعة تدريبية في نحو 20 يوما، في مناطق الرياض والدمام وجدة.
وأشارت إلى أن البرنامج يتميز بمنح المتدرب شهادة حضور، وكذلك شهادة اجتياز برنامج.
ولفتت إلى أن شروط البرنامج تتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه عضوية سارية، وحاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، والتفرغ التام أثناء البرنامج.
وفق “أخبار 24” .