يهتم أصحاب السيارات دومًا بالأمور التي تساعد في الحفاظ على سياراتهم وإطالة عمرها، بما في ذلك تغيير الزيت والصيانة الدورية، وعادة ما تكون هناك مؤشرات تخبر سائق السيارة بأن هناك شيئًا خاطئًا يقوم به أو لا يقوم به يضر السيارة.
ورصد موقع “بوبيولار ميكانكس”، 4 طرق للحفاظ على السيارة وإطالة عمرها منها:
الحفاظ على نظافتها
يساعد غسل السيارة بانتظام على إطالة عمرها من خلال القضاء على الملوثات التي قد تتسبب في تآكل السيارة، وبالرغم من أن طلاء السيارة يحمي هيكلها الخارجي من الملوثات، إلا أن الجزء السفلي للسيارة قد يصدأ إذا ما تعرض للمياه والأوساخ.
تخفيف الحمولة
كلما كانت حمولة السيارة أقل كان ذلك أفضل للحفاظ عليها، وكلما زادت حمولة السيارة ضعف أداء المحرك والمكابح وناقل الحركة، لذلك فحتى لو كانت السيارات مصممة لحمل أوزان كبيرة، فإن الأوزان غير الضرورية ستقلل من عمر السيارة على المدى الطويل، لذلك من المهم عدم حمل الأشياء غير الضرورية.
الانطلاق ببطء
تحتاج السيارة إلى بعض الوقت لتهيئتها للانطلاق، خاصة عندما تبقى لساعات بدون قيادة فإن زيت المحرك يبرد ويستقر في قاعه، وتتسبب قيادة السيارة دون منح الزيت وقتًا كافيًا لملء المحرك في احتكاك أجزائه ببعضها وتآكلها بشكل أسرع، لذلك يجب الانتظار بعد تشغيل السيارة لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 ثانية حتى يسخن المحرك.
كما يُنصح قائدو السيارات في حالة ما إذا كانوا مضطرين للانطلاق بسرعة بالسيارة، بأن يقودوا ببطء لأول ميل أو اثنين على الأقل.
الاحتفاظ بمعدل سرعة دوران المحرك
تستهلك سرعة دوران المحرك الوقود بسرعة أكبر وتزيد الضغط على مكوناته، إلا أنه من المهم أن يعمل المحرك بمعدل دورانه في بعض الأحيان، لأن ذلك يساعد على تنظيف رواسب الكربون التي يمكن أن تلوث الصمامات وغرفة الاحتراق.
وقد يؤثر تراكم الكربون على أداء السيارة، لذلك ينبغي جعل المحرك يعمل بكامل معدل دورانه كل بضع مئات من الأميال، لكن قبل القيام بذلك يجب تسخين المحرك.
وفق “أخبار 24” .