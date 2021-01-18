رئيس هيئة تقويم التعليم: التعليم الإلكتروني لن يكون بديلاً عن الحضوري لهذه الأسباب

أوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حسام زمان، أن التعليم الإلكتروني لن يكون بديلاً كاملاً عن التعليم الحضوري.
وأبان “زمان” أن التعليم الإلكتروني سيكون رافداً مهماً وخياراً متاحاً في المستقبل، مشيراً وفقاً لـ”الرياض”، إلى أن هناك أنشطة أخرى تقوم بها المدرسة والمؤسسة التعليمية غير التدريس، منها التنشئة الاجتماعية، والأنشطة الصفية وغير الصفية، والتي لا يمكن للتعليم الإلكتروني تعويضها.
وأشار إلى أن التجربة في ظل هذه الظروف الاستثنائية خلال جائحة “كورونا” أثبتت أهمية التوظيف الأمثل للتقنية في التعليم، وإمكانية تحسين الخدمات التعليمية ورفع جودتها، من خلال التوظيف الأمثل لأدوات التعليم الإلكتروني، لافتاً إلى أنه ليس من المتوقع أو من المفترض أن يتم الاستغناء عنها مستقبلاً.
وأكد أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع وزارة التعليم بعد عودة المدارس إلى التعليم الحضوري بقياس الفاقد التعليمي خلال عملية التعليم عن بعد وتقدير حجمه وقياس آثاره، وذلك لصعوبة تقديره في الوقت الحالي.