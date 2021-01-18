خلال 6 أيام.. 23 ألفاً من حديثي التخرج يتقدمون للالتحاق بـ”نخبة الخريجين” في مشروع البحر الأحمر

ذكرت شركة البحر الأحمر للتطوير أنها تلقت أكثر من 23 ألف طلب من الشباب السعودي خلال 6 أيام فقط، وذلك للالتحاق ببرنامج “نخبة الخريجين” الذي أعلنت مؤخراً إطلاق نسخته الثانية.
وقالت الشركة إنها تلقت طلبات الشباب حديثي التخرج إلكترونياً خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري، مبينة أنه سيتم تقييم جميع الطلبات لانتقاء المرشحين الأنسب للخضوع للاختبارات والمقابلات الشخصية؛ لاختيار 30 شاباً للالتحاق بالبرنامج الذي سيبدأ في مارس المقبل.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي سينتهي بالتوظيف في مجالات الأداء المؤسسي، وإدارة المشاريع، والمالية والاستثمار، والحوكمة وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى البيئة والاستدامة، والتعليم والتطوير، والصحة والسلامة والأمن البيئي، وإدارة المشتريات والتوريد، وإدارة التطوير.
وأبانت أن البرنامج سيركز على التدوير الوظيفي، ودورات تدريبية متخصصة لصقل مهارات الشباب من خلال العمل جنباً إلى جنب مع خبراء محليين ودوليين، لافتة إلى أنه سيتم تقييم المرشحين بشكل دوري لضمان سير تدريبهم على الوجه الأمثل في الإدارات المرتبطة بتخصصاتهم.
وأكدت الشركة أن 50% من منسوبيها هم من أبناء المملكة، وأنهم أثبتوا التزاماً عالياً وقدرة مهنية تنافسية، تتماشى مع خطط الشركة الاستراتيجية في تنمية وتأهيل رأس المال البشري الوطني لدعم نمو قطاع السياحة الواعد. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، إلى أن 29 شاباً من الذين التحقوا بالنسخة الأولى من البرنامج العام الماضي 2020؛ وأتموا برنامجهم التدريبي؛ تم تعيينهم كموظفين بدوام كامل في مقر الشركة بالرياض وفي موقع المشروع.