مع إن الكثيرين يقبلون على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحتهم ورشاقة أجسامهم، إلا أن البعض منهم يجهل نوعية المشروبات والأطعمة التي لا يجب تناولها قبل ممارسة هذه التمارين.
وفيما يلي نستعرض بعض هذه الأغذية التي يجب عدم تناولها قبل بدء التمارين، وذلك وفقا لموقع “.webmd”، وهي تتمثل فيما يلي:
الزبادي وألواح البروتين
يجب قراءة ملصق الزبادي وألواح البروتين قبل تناولها إذا كنت على وشك ممارسة الرياضة، إذ إن بعضها قد يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، وهما من الأشياء التي لا تكون مفيدة في التمرين.
الخضراوات الغنية بالألياف
يحتاج جسمك إلى الألياف ولكن ليس قبل التمرين لأنه قد يكون من الصعب هضم الخضراوات مثل البروكلي أو براعم بروكسل أو القرنبيط وقد تجعل هذه الخضراوات ممارسة الرياضة غير مريحة، أما إذا أردت فتناول الخضراوات التي لا تُصعب عملية الهضم مثل البطاطس المطبوخة جيدًا.
الأطعمة الغنية بالدهون
ليست كل الدهون ضارة بالنسبة لك، لكن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون يمكن أن تكون فكرة سيئة إذا كنت على وشك ممارسة الرياضة، فأشياء مثل اللحوم الحمراء تجعل جسمك يعمل بجد لتحويل الدهون إلى طاقة، ويمكن أن يجعلك ذلك متعبًا قبل أن تبدأ بممارسة التمارين.
بذور الكتان
تقدم هذه البذرة العديد من الفوائد الصحية للجسم، ويستخدمها بعض الناس لمحاولة تخفيف الإمساك أو خفض مستوى الكوليسترول لديهم، لكنها غنية بالألياف والأحماض الدهنية التي لا ينصح بتناولها قبل التمرين. لذلك عند إضافتها إلى نظامك الغذائي فيجب ألا يعقب ذلك ممارسة التمارين.
الوجبات السريعة
قد تكون هذه الوجبات مغرية لكن تناولها أثناء ذهابك لممارسة التمارين سيجعلك تشعر بعدم الارتياح والشبع، كما ستمنعك الدهون والسكر في معظم الأطعمة السريعة من تحقيق أقصى استفادة من التمرين.
مشروبات الطاقة
قد تبدو مشروبات الطاقة بمثابة دفعة طبيعية قبل التمرين، لكن لديها الكثير من الأشياء التي يمكن أن تجعلك متوترا وترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم. لذلك فمن الأفضل الابتعاد عنها.
المشروبات الغازية
لا تحتوي هذه المشروبات على قيمة غذائية كما أن الكافيين الموجود بها يسبب العديد من المشكلات لذلك لا ينصح بتناولها قبل التمارين.
الجوع
يرغب البعض في إنقاص الوزن لذلك قد لا يتناولون الطعام قبل ممارسة التمارين، ويعد هذا التصرف خاطئا لأن الجسم يحتاج إلى الطعام للحفاظ على قوتك بشرط أن يكون هذا الطعام صحيا ولا يسبب مشاكل عند ممارسة التمارين، ويفضل تناول وجبة خفيفة تتكون من مزيج من الكربوهيدرات والبروتين لمنح الجسم الطاقة وتجهيزه لبناء العضلات وإصلاحها، ويمكن تناول موزة وبعض زبدة الفول السوداني مع البسكويت أو حفنة من المكسرات والزبيب أو بيضة مسلوقة.
تناول الوجبات مباشرة قبل التمارين
يعد الاختيار الصحيح لوجبة أو وجبة خفيفة قبل التمرين مباشرة ليس فكرة جيدة، وذلك لأن جهازك الهضمي حينها سيتنافس مع باقي جسمك على الدم والأكسجين، وهما مهمان لبناء العضلات وإصلاحها، لذلك يفضل تناول الطعام قبل التمارين بساعة أو ساعتين أو 3 ساعات.
وفق “أخبار 24”.