القبض على شخصين تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنَين تورطا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط المتورطين وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه جرى إيقافهما، واتخذت كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.