نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “السوق المالية” تغرّم إحدى شركات التأمين 500 ألف ريال
18/01/2021   7:18 م

“السوق المالية” تغرّم إحدى شركات التأمين 500 ألف ريال

+ = -
482

أصدرت هيئة السوق المالية، اليوم (الإثنين)، قراراً بحق مجلس إدارة سابق لإحدى شركات التأمين التعاوني بالمملكة، وذلك لمخالفته نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق، عن الفترة من تاريخ 6 ديسمبر 2018 حتى تاريخ 18 يناير 2020.

وجاء ذلك لثبوت مخالفتهم الفقرة “ت” من المادة 213 من نظام الشركات، والفقرة “9” من المادة 22 من لائحة حوكمة الشركات؛ بعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019. وفق “أخبار 24”.

“السوق المالية” تغرّم إحدى شركات التأمين 500 ألف ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132559.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.