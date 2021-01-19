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أخبار محلية > بالفيديو.. المقيم البريطاني بالمملكة يكشف اسمه الحقيقي ومتى اعتنق الإسلام
19/01/2021   8:35 ص

بالفيديو.. المقيم البريطاني بالمملكة يكشف اسمه الحقيقي ومتى اعتنق الإسلام

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قال المقيم البريطاني “عبدالرحمن” الذي يعمل مدرب قيادة إنه دخل الإسلام وهو بعمر 18 عاماً، مبيناً أن اسمه الحقيقي هو “جولد”.

وأضاف خلال لقائه مع قناة “روتانا خليجية” إنه حينما قرر السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج، طلبت منه السفارة السعودية لدى بريطانيا الإثبات بأنه مسلم، فقرر تغيير اسمه القديم والحصول على شهادة من إدارة أحد المساجد للتأكيد على اعتناقه الإسلام.

وأشار إلى أنه كان متخوفاً قبل أن يأتي إلى المملكة بسبب الصورة المغلوطة التي كان يشاهدها عبر وسائل الإعلام.

ولفت إلى أنه يقوم أحياناً بتصوير مقاطع فيديو عن المملكة والمجتمع السعودي ويرسلها إلى والده غير المسلم في بريطانيا؛ من أجل أن يعرف حقيقة المملكة وشعبها، داعياً كل شخص مقيم بالمملكة لأن يقوم بإيصال الصورة الحقيقية عن هذا البلد للعالم بكل مصداقية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. المقيم البريطاني بالمملكة يكشف اسمه الحقيقي ومتى اعتنق الإسلام

أخبار محلية
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