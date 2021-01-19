بالفيديو.. المقيم البريطاني بالمملكة يكشف اسمه الحقيقي ومتى اعتنق الإسلام

قال المقيم البريطاني “عبدالرحمن” الذي يعمل مدرب قيادة إنه دخل الإسلام وهو بعمر 18 عاماً، مبيناً أن اسمه الحقيقي هو “جولد”.
وأضاف خلال لقائه مع قناة “روتانا خليجية” إنه حينما قرر السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج، طلبت منه السفارة السعودية لدى بريطانيا الإثبات بأنه مسلم، فقرر تغيير اسمه القديم والحصول على شهادة من إدارة أحد المساجد للتأكيد على اعتناقه الإسلام.
وأشار إلى أنه كان متخوفاً قبل أن يأتي إلى المملكة بسبب الصورة المغلوطة التي كان يشاهدها عبر وسائل الإعلام.
ولفت إلى أنه يقوم أحياناً بتصوير مقاطع فيديو عن المملكة والمجتمع السعودي ويرسلها إلى والده غير المسلم في بريطانيا؛ من أجل أن يعرف حقيقة المملكة وشعبها، داعياً كل شخص مقيم بالمملكة لأن يقوم بإيصال الصورة الحقيقية عن هذا البلد للعالم بكل مصداقية. وفق “أخبار 24”.
عبدالرحمن – بريطاني مُقيم بالسعودية:
اعتنقت الإسلام في عمر 18، وقبل أن آتي للمملكة كنت متخوف بسبب الصورة المغلوطة التي كنت أشاهدها في وسائل الإعلام#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/W6YVzbwvi2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 18, 2021
عبدالرحمن – بريطاني مُقيم بالسعودية- يكشف لياهلا عن اسمه الحقيقي وسبب اختيار اسم “عبدالرحمن” بعد اعتناق الإسلام#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/dAJFBKLp64
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 18, 2021
عبدالرحمن – بريطاني مُقيم بالسعودية:
أقوم بتصوير فيديوهات عن السعودية وأرسلها لأبي “الغير مسلم” في بريطانيا حتى يعرف المملكة… وكل شخص هنا مسؤول عن إيصال الصورة الحقيقية للمملكة للعالم بكل مصداقية #برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Jtm9RG07A4
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 18, 2021