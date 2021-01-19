يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نظيره الفيصلي، على استاد الأمير خالد بن سلطان، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولعب الشباب والفيصلي 20 مباراة سابقة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة الغد، وشهدت تفوق الشباب على الفيصلي، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات.
على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على الشباب في 4 مواجهات سابقة، فيما خيم التعادل على نتيجة 6 مباريات في بطولة دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.
وقبل مباراة الغد يحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.
20 مباراة في دوري المحترفين! ⚡️
10 للشباب 🔝
4 للفيصلي 🔻
6 تعادل 🤝
توقعاتكم لمواجهة الغد؟ 🤔#الشباب_الفيصلي pic.twitter.com/q3mYnUmAFW
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 18, 2021