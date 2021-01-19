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اخبار رياضية > حقيقة تفاوض الهلال مع نجمي أبها والقادسية في “الميركاتو الشتوي”
19/01/2021   10:06 ص

حقيقة تفاوض الهلال مع نجمي أبها والقادسية في “الميركاتو الشتوي”

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كشف الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، حقيقة تفاوض مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مع نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها والقادسية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال “القحطاني”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه لا يوجد أي مفاوضات من مجلس إدارة الهلال مع لاعب أبها، ساري عمرو، ونجم القادسية حمد اليامي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وفق “أخبار 24”.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن نظيره الشباب الوصيف، وثلاث نقاط عن الأهلي الثالث.

حقيقة تفاوض الهلال مع نجمي أبها والقادسية في “الميركاتو الشتوي”

اخبار رياضية
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