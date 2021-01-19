واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعداداته لمواجهة نظيره الوحدة، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقبل بداية التدريبات اجتمع المدير الفني للفريق الكرواتي آلين هورفات، مع اللاعبين، وانطلقت التدريبات بعد الاجتماع بالجري بسرعات مختلفة، تلاها تدريبات لياقية متنوعة.
وقسم آلين هورفات، اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، أجرى لهم تدريبات، طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم الفريق الأول المران بمناورة على كامل الملعب.
ويحتل النصر المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 17 نقطة، بعد مرور 13 جولة.
وفق “أخبار 24”.