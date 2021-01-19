“العين” يعزز صفوفه بالتعاقد مع حسن معاذ

أعلن نادي العين، اليوم الإثنين، التعاقد مع اللاعب حسن معاذ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وبدأ حسن كرة القدم مع نادي الأنصار، وانتقل عام 2004 لنادي الشباب، ولعب للمنتخب السعودي الأول، وانتقل في موسم 2017-2018 لنادي الفيحاء، وعاد بعدها لنادي الشباب، ومنها إلى نادي الاتحاد.
ثم عاد في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2018-2019 لنادي الشباب واستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الماضي.
ولعب في دوري المحترفين منذ انطلاقته 196 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 17، كما شارك في 36 مباراة بدوري أبطال آسيا.
ويحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره العين، غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، وذلك لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
ويأتي النادي الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط، جمعها من 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في واحدة وخسر 9 مباريات.
📃 : حسن معاذ عيناويا مرحبا هيل عد السيل في نادي #العين pic.twitter.com/Byw3NljADy
— نادي العين السعودي (@alain_ksa) January 18, 2021