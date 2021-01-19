قال عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح رداً على سؤال حول حكم استخدام الملح في طرد الجن، إن هذه ادعاءات وليس هناك ما يثبت صحتها.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن كل الأطعمة والمشروبات فيها طاقة إيجابية للجسم، نافياً أن تكون هذه الطاقة سبباً في دفع العين أو الشر أو الجن.
وأضاف أن مثل هذه الأمور يجب أن تثبت بنص شرعي أو تجربة يتفق عليها الناس، مبيناً أن التجربة لا تعني أن ينجح الأمر مع اثنين أو ثلاثة أو عشرة أشخاص ولكن يجب أن تستوفي التجربة الشروط العلمية وألا تكون عشوائية.
وفق “أخبار 24”.