الكشف عن موعد عودة “حمدالله” إلى النصر

كشفت مصادر صحفية، أمس الإثنين، عن موعد عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اللاعب المغربي، عبدالرزاق حمدالله، إلى صفوف فريقه، بعدما غادر في وقت سابق المملكة متجهًا إلى بلاده.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن حمد الله سيصل إلى الرياض في ساعة متأخرة من يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب يؤدي يوميًّا، تدريبات لياقية مع المغربي مراد رامون، مدرب اللياقة لدرجة الشباب، تستمر نحو 90 دقيقة.
وكانت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، منحت اللاعب إجازةً لمدة عشرة أيام للمغادرة إلى بلاده، من أجل استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد تعرُّضه لتمزق في العضلة الضامة في مباراة فريقه أمام الباطن، في 21 ديسمبر الماضي.