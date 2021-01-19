أول تعليق من حسن معاذ بعد انضمامه للعين

علق اللاعب حسن معاذ، على انضمامه بشكل رسمي اليوم الإثنين، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال “معاذ”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اللهم لك الحمد.. تم توقيع عقدي مع نادي العين، واسأل الله التوفيق لي ولنادي في القادم، وأتقدم بالشكر للإدارة وجميع الاعضاء والجمهور على ثقتهم”.
وبدأ حسن كرة القدم مع نادي الأنصار في العام 2003، وانتقل عام 2004 لنادي الشباب، ولعب للمنتخب السعودي الأول، وانتقل في موسم 2017-2018 لنادي الفيحاء، وعاد بعدها لنادي الشباب، ومنها إلى نادي الاتحاد. وفق “أخبار 24”.
ثم عاد في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2018-2019 لنادي الشباب واستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الماضي.
ولعب في دوري المحترفين منذ انطلاقته 196 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 17، كما شارك في 36 مباراة بدوري أبطال آسيا.
اللهم لك الحمد تم توقيع عقدي مع نادي العين السعودي واسأل الله التوفيق لي ولنادي في القادم واتقدم بالشكر للإدارة وجميع الاعضاء والجمهور على ثقتهم. pic.twitter.com/IZeyC2NIuf
— حسن معاذ (@hassanmuath) January 18, 2021