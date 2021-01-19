تركي آل الشيخ يوجه نصيحة لعبدالله الحمدان

وجه رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ، نصيحة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عبدالله الحمدان، وذلك بعد اقترابه من دخوله الفترة الحرة.
وتساءل الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن موعد دخول الحمدان الفترة الحرة مع فريقه الشباب، ليرد عليه آل الشيخ، قائلًا: “اللاعب هذا لو ركز في الملعب هذا مستقبل الهجوم السعودي 10 سنين قدام”.
ورد أحد المغردين على تركي آل الشيخ وكتب: إذا جدد مع الشباب فهو مكانه الأفضل وفرصته الأوفر حظاً، ولو جددت له معنا فالكل راح يفرح بنجم لمدة 10 سنوات.. وش يمنع”. وفق “أخبار 24”.
وعلق رئيس نادي ألميريا الإسباني، على المغرد، قائلا: “لا أتكلم عن أي فريق.. أنا أتكلم عن تركيز وانضباط داخل وخارج الملعب كلامي واضح”.
متى يدخل الحمدان الفترة الحرة ؟ pic.twitter.com/kbi5iows4b
— سطام الثقيل (@sattamalthqil) January 18, 2021