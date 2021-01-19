هذه الأطعمة يمكنك استهلاكها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها.. لكن بهذه الشروط

جميعنا يتابع تاريخ الصلاحية المدون على العبوات التي نشتريها، بعض الأشياء نستخدمها في الوقت المحدد والبعض الآخر من الممكن ألا نستخدمها في الوقت المحدد، فماذا نفعل؟ إليك قائمة ببعض الأطعمة التي يمكن استهلاكها بعد انتهاء الصلاحية، لكن ببعض الشروط.
وهذه الإمكانية تنطبق على البالغين الأصحاء، أما كبار السن والمرضى والنساء الحوامل، فمن الأفضل لهم عدم استهلاك المنتجات التي تجاوزت تاريخ الصلاحية.
البيض
يفضل استهلاك البيض ضمن التاريخ الموصى به، ولكن من الممكن تناوله لأيام من انتهاء الصلاحية دون التعرض لخطر التسمم الغذائي، لكن يشترط أن يكون غير مشروخ أو مكسور في قشرته، لأنه في هذه الحال يفقد بعضًا من طعمه ومن خواصه الغذائية.
وإذا أردت أن تعرف إن كان البيض طازجاً فما عليك سوى غمسه في وعاء مليء بالماء، فإذا غرق فهو جيد، أما إذا طفا فهو فاسد.
الخبز
بالنسبة لمختلف أنواع الخبز، فإن تاريخ الصلاحية يطبق في حال أنك أبقيت على المخبوزات على طاولة المطبخ، وإذا تعرضت تلك المخبوزات لدرجات حرارة مرتفعة فإن “العفن” سيبدأ بالظهور على القشرة الخارجية.
أما في حال الاحتفاظ بالمخبوزات داخل البراد (الثلاجة) أو الفريزر (المجمد)، فإن ذلك سيضمن بقاء تلك المخبوزات لوقت أطول بكثير من تاريخ الصلاحية المدون عليها.
الحليب
يمكن استهلاك اللبن حتى أسبوع أو أسبوعين بعد تاريخ الصلاحية، ما دام محكم الإغلاق ومحفوظاً جيداً، ولم ترصد تغير اللون، والرائحة، والأمر نفسه ينطبق على الجبن والألبان المحلاة، ولمزيد من الأمان، يمكن استخدام الحليب منتهي الصلاحية في صنع الفطائر.
المعلبات
يمكن استهلاك المعلبات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، ويبقى هذا صحيحاً فقط إذا تم حفظ السلع المعلبة جيداً في مكان جاف جيد التهوية بعيداً عن الإضاءة المباشرة.
أما إذا كانت العلبة التي يحفظ فيها المنتج منتفخة فهذا يعني أن هناك رد فعل حصل داخل العلبة أدى إلى تشكل غازات أدت إلى انتفاخ العلبة، وهذا يعني أن محتوياتها باتت ملوثة بالميكروبات، وفي هذه الحال لا بد من التخلص منها.
البسكويت والمقرمشات
يمكن استهلاك البسكويت حتى بعد مرور بضعة أشهر على انتهاء الصلاحية لأنه غالباً ما يحتوي على الزبدة والسكر ومواد حافظة تمنع تعرضه للزنخ والفساد، فقط قد يصبح طرياً ويفقد بعضاً من مذاقه.
الطحين (الدقيق)
يمكن استخدام دقيق القمح دون أي قلق لعدة أشهر من انتهاء فترة الاستهلاك من دون أن يفقد الطحين شيئاً من جودته، ويجب أن يخزن الطحين في جو بارد وجاف لمنع امتصاص الرطوبة والروائح.
الشوكولاتة
هناك خطر وحيد يتمثل في تغير طعم الشوكولاتة بعد انتهاء الصلاحية، فإذا ساورك أي شك في جودة الشوكولاتة فإنه يمكنك استعمالها في تحضير قالب حلوى. وفق “أخبار 24”.
الأطعمة المجمدة
إذا تم حفظ هذه الأطعمة بشكل جيد عند -18 درجة مئوية ولم يتم فتحها، فإنه يمكن استهلاكها رغم انتهاء تاريخ صلاحيتها من دون أي مخاطر صحية، ويظل الخطر الوحيد هو أن تفقد تلك المنتجات بعضاً من نكهتها ومذاقها، أما الأطعمة المجمدة التي تحتوي على اللحم المفروم فإنه يجب التخلص منها فور تجاوز فترة الصلاحية.
التوابل
تبقى التوابل جيدة حتى بعد مرور أشهر عديدة على انتهاء فترة الصلاحية، وقد تتراجع صفاتها الحسية مثل النكهة والطعم والرائحة، ولكنها لا تؤثر أبداً على الصحة، ولا تسبب أي ضرر.
المعكرونة
تتمتع بفترة صلاحية طويلة الأمد، ولكن يمكن استهلاكها حتى بعد مضي 3 سنوات على موعد الصلاحية شرط أن يتم حفظها في مكان جاف جيد التهوية.
المخللات والمربى
المخللات يتم إعدادها عن طريق إضافة ملح الطعام والخل، وذلك يمنع أي بكتيريا من التكون عليها، فالمخللات صالحة للاستهلاك لأكثر من سنتين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوات، شريطة أن تكون العبوة محكمة الغلق ويحتفظ بها داخل البراد (الثلاجة)، والنظرية تطبق على مختلف أنواع المربى أيضاً.
الجبن القاسي
نلجأ عادة للتخلص من قوالب الجبن بمجرد ظهور طبقة “العفن” بيضاء اللون على سطحها، لكن الحقيقة أن تلك الطبقة لا تخترق قوالب الجبن القاسية، فهي تخترق الجبن الطري فقط، لكن بالنسبة لقوالب الجبن القاسية، مثل الرومي أو البارميزان أو الشيدر، فيكفي أن نزيل تلك الطبقة البيضاء باستخدام السكين، لأن ذلك الفطر لا يستطيع النفاذ إلى داخل الجبن.