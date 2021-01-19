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أخبار محلية > بالفيديو.. خبير تقني يقدم نصائح مهمة لحماية الأجهزة والحسابات من الاختراق
19/01/2021   10:13 ص

بالفيديو.. خبير تقني يقدم نصائح مهمة لحماية الأجهزة والحسابات من الاختراق

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قدم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عدة نصائح تساعد المستخدمين على حماية أجهزتهم الإلكترونية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق.

وأكد خلال لقائه مع قناة “روتانا خليجية”، أهمية عدم السماح للأشخاص الآخرين باستخدام حساباتك الإلكترونية، وعدم مشاركة الأرقام السرية معهم، والحفاظ على البريد الإلكتروني، مشدداً على تفعيل التسجيل بخطوتين خصوصاً في “واتساب” وربطه بالجوال.

كما نصح بعدم مشاركة شبكة “الوايرلس” المنزلية مع الجيران أو غيرهم؛ نظراً لإمكانية اختراق الأجهزة الإلكترونية من خلالها والاطلاع على خصوصيات الأفراد، وعدم استخدام شبكات الإنترنت العامة إلا في أضيق الظروف.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خبير تقني يقدم نصائح مهمة لحماية الأجهزة والحسابات من الاختراق

أخبار محلية
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