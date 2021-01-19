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19/01/2021   10:13 ص

بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب الشخير عند الأطفال.. والطريقة المثلى لعلاجه

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كشف استشاري وأستاذ طب الأطفال والأمراض الصدرية الدكتور عادل الحربي، عن أسباب الشخير الذي يعاني منه كثير من الأطفال عند النوم، والطريقة الأفضل في علاجه.

وقال الدكتور الحربي إن الشخير عند الأطفال يحدث إما بسبب وجود تضخم في اللحمية أو اللوز أو بالاثنتين معاً، ويعاني معه الطفل بتقطع في التنفس وعدم النوم بشكل جيد وسليم.

وأضاف أن العلاج الصحيح لهذه المشكلة هو التوجه لطبيب أنف وأذن وحنجرة متخصص في حالات الأطفال، ليقوم بإزالة اللحمية من أجل أن يتمتع الطفل بنوم سليم وصحي. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه من الأخطاء الشائعة في العلاج تجنب إزالة اللحمية للطفل الذي يعاني من الشخير، لأن ذلك يؤدي لاستمراره في دوامة التنفس المتقطع أثناء النوم، ما يؤدي لاضطرابات سلوكية وتعليمية وحركية واستيعابية.

بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب الشخير عند الأطفال.. والطريقة المثلى لعلاجه

أخبار محلية, طب وتداوي
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