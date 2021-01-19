بهدف تحسين المشهد البصري.. بدء تشجير بوابة مكة المكرمة

شرعت أمانة العاصمة المقدسة، أمس (الإثنين)، في تشجير بوابة مكة، بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة متطوعين من عدة جمعيات خيرية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين المشهد البصري بالعاصمة المقدسة، والاهتمام بالبيئة من خلال تكثيف أعمال التشجير، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لمبادرات برنامج جودة الحياة.
من جهته، قال مدير الحدائق وعمارة البيئة بالأمانة، المهندس هاني ناصري، إنه تم تكثيف زراعة النباتات الملائمة للبيئة من نوع اللبخ والأراك والغاف، والتي لها القدرة على تحمل ظروف البيئة المحلية الحارة، وتسهم في إكساب “بوابة مكة” بعض المكونات الجمالية الحية.
أمانة العاصمة المقدسة تبدأ تشجير بوابة مكة بمشاركة متطوعين من عدة جمعيات.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/CmPNtJzdK1
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) January 18, 2021
وفق”أخبار 24″.