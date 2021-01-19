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أخبار محلية > بالفيديو.. الممرضة “أسرار” تحكي قصة إنقاذها الطفلتين من الغرق وكيف كان شعورها
19/01/2021   5:53 م

بالفيديو.. الممرضة “أسرار” تحكي قصة إنقاذها الطفلتين من الغرق وكيف كان شعورها

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روت الممرضة أسرار أبو راسين، قصة إنقاذها لطفلتين (5 و6 أعوام) من الغرق في شاطئ بيش بجازان منذ عدة أيام بمساعدة رجلين آخرين لحقا بها.

وذكرت أنها كانت في نزهة مع عائلتها على كورنيش بيش، ولاحظت أثناء توثيقها للرحلة عبر تطبيق “سناب شات” سباحة أطفال بشكل غير طبيعي، وانتابها حينها شعور غريب فألقت بهاتفها المحمول وتوجهت بسرعة للشاطئ ولم تفكر في غير إنقاذ الطفلتين من الغرق، مؤكدة أنها تجيد السباحة.

وأشارت إلى أن رجلين من رجال حرس الحدود قاما بمساعدتها على إخراج الطفلتين من المياه، مضيفة أن نبض الطفلتين وتنفسهما عاد بعد إنقاذهما لوضعه الطبيعي وتم نقلهما للمستشفى عبر سيارة الإسعاف. وفق”أخبار 24″.

وأكدت أن شعورها حين رأت الطفلتين في المياه كان صعبا لكن هذا الشعور اختفى وتحول إلى فرحة كبيرة عندما سمعت أصوات الطفلتين، مؤكدة أن فرحة الطفلتين وأسرتهما كانت كبيرة وأنها لم تطلب منهم سوى الدعاء، منوهة بأن مهنة التمريض غير محدودة بمكان أو زمان لذلك لا تقتصر مهنتها على مكان عملها فقط وتساعد من يحتاج لمساعدة.

بالفيديو.. الممرضة “أسرار” تحكي قصة إنقاذها الطفلتين من الغرق وكيف كان شعورها

أخبار محلية
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