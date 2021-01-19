أحد أقوى 10 حواسيب في العالم.. “أرامكو” و”stc” تطلقان حاسوب “الدمام 7”

أعلنت شركة أرامكو السعودية وشركة الاتصالات السعودية “stc”، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق حاسوب جديد فائق السرعة، ويعد من بين أقوى 10 حواسيب في العالم.
ويتيح الحاسوب الجديد، الذي طُور في وادي الظهران للتقنية، ويحمل اسم “الدمام 7” تيمنًا بأول بئر نفطية مكتشفة في المملكة، فرصا جديدة في مجال التنقيب والتطوير، ويعزّز قدرات اتخاذ القرار في مجال التنقيب والاستثمار.
زُود “الدمام 7” الجديد بقدرة حوسبية فائقة الأداء تبلغ 55.4 بيتافلوب، تتيح له معالجة أضخم مجموعة بيانات جيوفيزيائية في العالم وتصويرها، وسيسهم في تجاوز أساليب التنقيب والإنتاج التقليدية، من خلال استخدام أحدث التقنيات، وخوارزميات المحاكاة والتَعلُّم العميق المتقدمة، حيث يمكن للحاسوب الفائق التعامل مع نماذج أرضية ثلاثية الأبعاد أكثر تفصيلًا، مما يحسّن قدرة الشركة على اكتشاف النفط والغاز واستخراجهما.
بدوره صرح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر بأن “هذا الحاسوب فائق السرعة يعد الأكثر قوة على مستوى الشرق الأوسط ومن بين الأبرز عالميًا”. وفق”أخبار 24″.
وأضاف: “سيساعدنا حاسوب “الدمام 7″ العملاق في استراتيجيتنا طويلة المدى في مجال الاكتشاف والاستخلاص في قطاع التنقيب والإنتاج، فالبيانات الهائلة التي جمعناها على مدى أكثر من 80 سنة، سيمكننا الحاسوب الجديد من اختصار وقت معالجتها من عدة أيام إلى ساعات فقط، وستسهم هذه التقنية في تحقيق اكتشافات جديدة وتعزيز كفاءة الاستخلاص، وفي ذات الوقت الحد من التكاليف، كما سيكون لها تأثير إيجابي مستقبلي على كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات”.