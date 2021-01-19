كشفت شركة Tata الهندية عن سيارتها Safari الجديدة، التي تعتبر نسخة مطورة عن مركبات Tata Harrier crossover الأخيرة.
وتأتي السيارة بهيكل أكثر انسيابية مجهز بسقف بانورامي كبير، ويبلغ طوله 4 أمتار و66 سنتيمترا، وبارتفاع 178 سم، بينما بلغت المسافة بين محوري العجلات فيه 247 سنتيمترا
وتحظى السيارة بـ3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ7 ركاب، كما زُودت بشاشتين، إحداهما تعمل باللمس ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، أما الأخرى فهي قبالة السائق وتعمل كلوحة عدادات إلكترونية.
وتمتلك السيارة أنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد، وأنظمة أخرى لشحن الهواتف لاسلكيا، أما محركاتها فهي Kroytec توربينية بأربع أسطوانات وعزم 170 حصانًا، ومحركات بعزم 140 حصانا، بينما يبلغ سعرها نحو 19 ألف دولار.
وفق “أخبار 24”.