تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، اليوم (الثلاثاء)، قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز إمارة لينة.
وأوضح الأمير أن القصر له أهميته الوطنية الكبيرة، نظراً لكونه شاهداً على أحداث ومناسبات مهمة، إضافة إلى أهميته التراثية والمعمارية، كونه أحد قصور الملك عبدالعزيز التي أنشئت في أطراف المملكة لمتابعة شؤون المواطنين وإدارة حركة التنمية في منطقة الحدود الشمالية في ذلك الزمن.
وأضاف أن قرية “لينة” من القرى الغنية بالآثار الجديرة بالاهتمام، ومن أقدم قرى شمال المملكة، وتحتوي على العديد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة، وتقع في مكان إستراتيجي على طريق تجاري قديم كان يربط منطقة نجد بالعراق، وبالقرب من درب زبيدة الشهير.
وتبلغ مساحة قصر الملك عبدالعزيز 4 آلاف م2، وبُني من الطين واللِّبن والحجارة، حيث لا يزال متميزًا بإطلالته وطرازه المعماري القديم، وقد أنشئ عام 1354 / 1355هـ ليكون مقرًّا للإمارة.
وفق “أخبار 24”.