شاهد.. الأمير تركي الفيصل يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل، الأمير تركي الفيصل، الجرعة الثانية من لقاح كورونا (كوفيد- 19).
وأظهر مقطع فيديو تلقي الأمير التطعيم بالحقن، اليوم الثلاثاء، في أحد مراكز اللقاح التي أعدتها وزارة الصحة للراغبين في تلقي اللقاح.
يُذكر أن عددا كبيرا من المسؤولين تلقوا لقاح كورونا، بجرعتيه، ضمن خطة وزارة الصحة لتطعيم المواطنين والمقيمين.
صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة #مركز_الملك_فيصل، يتلقى اليوم ثاني جرعات لقاح كورونا. https://t.co/YmyEcTM2ZR pic.twitter.com/w3l2Lm8jDS
— مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (@KFCRIS) January 19, 2021
وفق “أخبار 24”.