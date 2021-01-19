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أخبار محلية > شاهد.. الأمير تركي الفيصل يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
19/01/2021   9:32 م

شاهد.. الأمير تركي الفيصل يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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تلقى رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل، الأمير تركي الفيصل، الجرعة الثانية من لقاح كورونا (كوفيد- 19).

وأظهر مقطع فيديو تلقي الأمير التطعيم بالحقن، اليوم الثلاثاء، في أحد مراكز اللقاح التي أعدتها وزارة الصحة للراغبين في تلقي اللقاح.

يُذكر أن عددا كبيرا من المسؤولين تلقوا لقاح كورونا، بجرعتيه، ضمن خطة وزارة الصحة لتطعيم المواطنين والمقيمين.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. الأمير تركي الفيصل يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أخبار محلية
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