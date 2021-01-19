صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين وهو يحمل طفلًا أصبح وزيرًا الآن

رد حساب “تاريخ آل سعود” على سؤال حول صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يحمل طفلًا.
وأكد أن الطفل الذي يحمله الملك سلمان في الصورة هو ابنه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والذي يتولى في الوقت الحالي منصب وزير الطاقة.
وتولى الأمير عبدالعزيز بن سلمان عددًا من المناصب في المجال نفسه، منها مساعد وزير البترول والثروة المعدنية في 2004، ثم نائب له في 2015، كما يتولى الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
الصورة تجمع سيدي #الملك_سلمان وأبنه الأمير عبدالعزيز #وزير_الطاقة، حفظهما الله ورعاهما. https://t.co/LdTKtVrrSA
— تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) January 19, 2021
وفق “أخبار 24”.