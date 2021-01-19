الاتحاد يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة النصر في الدوري

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضربة موجعة، قبل مواجهة نظيره النصر في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك رغم فوزه على العين، اليوم الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف.
وحقق الاتحاد، الفوز على نظيره العين، بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحصل لاعب الاتحاد كريم الأحمدي، على كارت أصفر، في الدقيقة 64 من عمر مباراة فريقه أمام العين، اليوم ليكون غير متاح مع فريقه في مباراة النصر المقبلة، حيث سيتعرض للإيقاف لمدة مباراة بسبب تراكم البطاقات. وفق “أخبار 24”.