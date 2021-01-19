الهلال يخطط لضم نجم التعاون

ذكرت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، يرغب في التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالتعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الميدان الرياضي”، إن إدارة الهلال قامت بالاستفسار من نظيرتها التعاون عن إمكانية انتقال الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي، للفريق الهلالي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان “الزبيدي” صاحب الـ(31 عاماً) قد انضم لصفوف التعاون، في يوليو 2016، قادماً من فريق نجران، ويرتبط بعقدٍ مع فريقه الحالي حتى يونيو 2021 المقبل.