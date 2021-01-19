حقق فريق الاتحاد فوزاً مهماً على نظيره العين بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.
وتقدم الاتحاد بهدفين في الشوط الأول سجلهما لاعباه هارون كامارا في الدقيقة 13 قبل أن يضيف رومارينهو الهدف الثاني في الدقيقة 24.
وفي الشوط الثاني قلّص جيترسون النتيجة بهدف سجله لصالح فريقه العين عند الدقيقة 87 من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الاتحاد لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.
وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد العين عند النقطة 10 في المركز الـ15.
🎥 ⚽️ أهداف المباراة | #العين 1 : 2 #الاتحاد#العين_الاتحاد pic.twitter.com/JSlCybidrm
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2021
وفق “أخبار 24”.