نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “دنيا حظوظ”.. إعلامي يعلق على هدفي الأهلي في مرمى أبها
19/01/2021   9:41 م

“دنيا حظوظ”.. إعلامي يعلق على هدفي الأهلي في مرمى أبها

+ = -
1119

علق الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، على الهدفين اللذين سجلهما الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أمام نظيره أبها في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا في الدوري.

وقال “أبو هداية”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سبحان الله.. أبها الذي أحرج الاتحاد بمستوى كبير ودفاع قوي وهزمه بهدف في آخر اللقاء.. يتلقى هدفين في ربع ساعة من الأهلي.. دنيا حظوظ !”.

جاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة (11) عن طريق محترفه السوري عمر السومة، بعد محاولة للمراوغة من لوكاس ليما داخل منطقة الجزاء ناحية اليسار، يفشل ويبعدها الدفاع يقابلها السومة بتسديدة صاروخية أرضية تسكن الشباك. وفق “أخبار 24”.

وفي الدقيقة (14) سجل الأهلي ثاني أهدافه في المباراة، عن طريق السومة أيضًا بعد تمريرة رائعة من سلمان المؤشر في اتجاه اللاعب السوري تجعله منفردًا بالمرمى من نصف الملعب يستقبلها وينطلق ويضعها أرضية ساحرة من تحت حارس أبها.

“دنيا حظوظ”.. إعلامي يعلق على هدفي الأهلي في مرمى أبها

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132754.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.