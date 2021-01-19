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اخبار رياضية > بالفيديو والصور.. الشباب يفشل في اقتناص صدارة دوري المحترفين بالتعادل أمام الفيصلي
19/01/2021   9:42 م

بالفيديو والصور.. الشباب يفشل في اقتناص صدارة دوري المحترفين بالتعادل أمام الفيصلي

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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الفيصلي، بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري المحترفين.

تقدم الفيصلي سريعاً عقب مرور 7 دقائق عن طريق أحمد أشرف بعد تمريرة رائعة من نصيب جليرمي في اتجاه أشرف داخل منطقة الجزاء جهة اليمين يستقبل الكرة ويسددها أرضية قوية تسكن شباك الشباب.

وفي الدقيقة (34) سجل الشباب التعادل عن طريق لاعبه فابيو مارتينيز بعد انطلاقة رائعة بدأها اللاعب ليمرر في اتجاه عبدالله الحمدان داخل منطقة الجزاء ناحية اليسار، يرسلها الحمدان عرضية أرضية يقابلها مارتينيز بتسديدة بمهارة رائعة بطريقة خاصة تسكن شباك الفيصلي.

وفي الدقيقة (55) قرر حكم المباراة إلغاء هدف للفيصلي سجله تفاريس، لوجود خطأ من نصيب عبدالله الحمدان على عبدالله الحسن في بداية الهجمة، وذلك بعد رجوع الحكم العودة لتقنية “الفار”. وفق “أخبار 24”.

بهذه النتيجة رفع فريق الشباب رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الـ 12.

مباراة الشباب والفيصلي

مباراة الشباب والفيصلي

مباراة الشباب والفيصلي

التعادل يُسيطر على نتيجة الشوط الأول لمباراة الشباب والفيصلي

التعادل يُسيطر على نتيجة الشوط الأول لمباراة الشباب والفيصلي

التعادل يُسيطر على نتيجة الشوط الأول لمباراة الشباب والفيصلي

بالفيديو والصور.. الشباب يفشل في اقتناص صدارة دوري المحترفين بالتعادل أمام الفيصلي

اخبار رياضية
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