أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على 5 مقيمين من الجنسية البرماوية والباكستانية لضلوعهم في سرقة أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة وقواطع كهربائية.
وأوضح الرائد الغامدي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على 4 مقيمين من الجنسية البرماوية ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع، تورطوا بسرقة 80 قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة من أحد الفنادق.
وأكد الغامدي أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.