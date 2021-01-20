نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. العيسى يرد على من انتقدوه بسبب زياراته للكنائس
20/01/2021   9:56 ص

بالفيديو.. العيسى يرد على من انتقدوه بسبب زياراته للكنائس

+ = -
807

رد أمين رابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد العيسى، على من ينتقدون زيارة الكنائس.

وقال، خلال لقائه في برنامج “ألف ميل” على قناة السعودية، إن زيارة الكنائس تحمل رسالة لهم بأن المسلمين ليسوا ضدهم، وأنهم يدعون للتعايش مع الجميع ويؤمنون بسنة الخالق في الاختلاف والتنوع.

وأشار إلى أن هذه الزيارات ردت أيضًا على مزاعم بعض تيارات اليمين المتطرف، مؤكدًا أن رابطة العالم الإسلام قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة شعارات “الإسلاموفوبيا”. وفق “أخبار 24”.

وذكر أنه استطاع من خلال الحوارات والنقاشات تحويل أشد المعادين للإسلام في اليمين المتطرف بأوروبا إلى أصدقاء للرابطة، مؤكدا أن معظم هذه النقاشات كانت تنصب على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام.

بالفيديو.. العيسى يرد على من انتقدوه بسبب زياراته للكنائس

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132773.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.