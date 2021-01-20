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أخبار محلية > “متحدثة التعليم”: الوزارة تبحث عن حلول لهذين الأمرين لو عادت الدراسة حضورياً
20/01/2021   9:57 ص

“متحدثة التعليم”: الوزارة تبحث عن حلول لهذين الأمرين لو عادت الدراسة حضورياً

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قالت متحدثة وزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، إن منسوبي التعليم لهم أولوية في تلقي لقاح كورونا (كوفيد 19)، وإن الوزارة تبحث عن حلول لعدة أمور، في حال عادت الدراسة حضوريا.

وأوضحت، خلال لقائها مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية، أن تقييم الطلاب بدأ مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وأن الوزارة تدرس الوضع حاليا لمعرفة ما يمكن تقديمه لهم بعد الـ 10 أسابيع التي أُعلن عنها، بما يضمن صحتهم وسلامتهم.

وأضافت أن الوزارة تبحث عن حلول لعدة أمور، منها ماذا لو لم يتمكن المعلمون جميعهم من أخذ لقاح كورونا، مع توفره حاليا، وماذا لو رفض أحد أولياء الأمور ذهاب ابنه أو ابنته للمدرسة فيما لو أعيد الطلاب إليها. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الوزارة تدرس كافة المتطلبات للمرحلة القادمة لإيجاد الحلول الأكيدة التي تضمن صحة الطلاب، فالجائحة ما زالت مصنفة عالميا، ولا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه، وهناك دراسة أسبوعية لكل الاحتمالات، لكن ما يهمنا صحة الطلاب ومنسوبي التعليم.

“متحدثة التعليم”: الوزارة تبحث عن حلول لهذين الأمرين لو عادت الدراسة حضورياً

أخبار محلية
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