“متحدثة التعليم”: الوزارة تبحث عن حلول لهذين الأمرين لو عادت الدراسة حضورياً

قالت متحدثة وزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، إن منسوبي التعليم لهم أولوية في تلقي لقاح كورونا (كوفيد 19)، وإن الوزارة تبحث عن حلول لعدة أمور، في حال عادت الدراسة حضوريا.
وأوضحت، خلال لقائها مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية، أن تقييم الطلاب بدأ مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وأن الوزارة تدرس الوضع حاليا لمعرفة ما يمكن تقديمه لهم بعد الـ 10 أسابيع التي أُعلن عنها، بما يضمن صحتهم وسلامتهم.
وأضافت أن الوزارة تبحث عن حلول لعدة أمور، منها ماذا لو لم يتمكن المعلمون جميعهم من أخذ لقاح كورونا، مع توفره حاليا، وماذا لو رفض أحد أولياء الأمور ذهاب ابنه أو ابنته للمدرسة فيما لو أعيد الطلاب إليها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرس كافة المتطلبات للمرحلة القادمة لإيجاد الحلول الأكيدة التي تضمن صحة الطلاب، فالجائحة ما زالت مصنفة عالميا، ولا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه، وهناك دراسة أسبوعية لكل الاحتمالات، لكن ما يهمنا صحة الطلاب ومنسوبي التعليم.
أ. #ابتسام_الشهري متحدث #وزارة_التعليم:
هناك أولوية لمنسوبي التعليم في أخذ لقاح #كورونا..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/5tSY2eNojg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 19, 2021
أ. #ابتسام_الشهري متحدث #وزارة_التعليم:
بعد انتهاء العشرة أسابيع، ستقرر الوزارة استمرار #التعليم_عن_بعد أو العودة للمدارس.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/zSebPnAmkB
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 19, 2021
أ. #ابتسام_الشهري متحدث #وزارة_التعليم:
عمليات التقييم بدأت من هذا الأسبوع للتحقق مما يمكن أن نقدمه للطلاب بعد العشرة أسابيع بما يضمن صحتهم وسلامتهم، ونأخذ على عاتقنا: صحة الطلاب، صحة المنسوبين، وسير العملية التعليمية. #برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/530Tz1ETTp
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 19, 2021