وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إضافة فقرتين؛ إحداهما لجدول المخالفات المرورية رقم 7 والثانية لجدول رسوم لوحات المركبات.
وقرر المجلس إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ ، بالنص الآتي” المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”، وتتراوح قيمة المخالفات في الجدول 7، بين 5 آلاف وعشرة آلاف ريال.
كما قرر إضافة فقرة تحمل الرقم ( 14 ) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها – المرافق لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ – باسم (لوحة بشعار مميز) بقيمة (800) ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار .
وفق “أخبار 24”.