“النيابة” تؤكد حق الطفل في التعليم عن بعد.. وتحذر من التسبب في حرمانه منه

أكدت النيابة العامة حق الطفل في تلقي التعليم، ومن ذلك ضمان التعليم عن بعد عبر المنصات المخصصة، محذرة من التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم.
وأوضحت النيابة أن نظام حماية الطفل أكد أن التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم يعد إيذاءً أو إهمالاً، وأنها تتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وبيّنت أن المقصود بالطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويقصد بالإهمال عدم توفير حاجات الطفل الأساسية كالتعليم، أو التقصير في ذلك. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الطفل له الحق في أن ينعم بتوفير كل الإمكانات لممارسة وحماية هذا الحق، وأن والد الطفل أو حاضنه أو من يقوم مقامهما ملزم بإلحاقه بالمدرسة، ويحظر على أي منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم.