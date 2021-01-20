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أخبار محلية > الزعاق: اليوم نستقبل أولى موجات برد “الشبط” وهو أشد أيام البرد
20/01/2021   10:06 ص

الزعاق: اليوم نستقبل أولى موجات برد “الشبط” وهو أشد أيام البرد

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم (الأربعاء) هو أول أيام برد الشبط الذي يعد أشد أيام البرد الذي يدخل مع الإنسان في فراشه، وهو يأتي بعد انصراف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال.

وأضاف أن هذه الموجة ستكون طبيعية ومعتادة ومحمولة عبر الرياح الشمالية، وستأتيننا من بطاح سيبيريا، وهي تؤثر هذه الأيام على تركيا والعراق وبلاد الشام، وسيكون تأثيرها على المملكة بتمرحل زحزاح.

وأوضح الزعاق أن الموجة ستبدأ اليوم على المناطق الشمالية ثم ستنتقل إلى عموم المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الغربية أيام الخميس والجمعة والسبت. وفق “أخبار 24”.

الزعاق: اليوم نستقبل أولى موجات برد “الشبط” وهو أشد أيام البرد

أخبار محلية
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