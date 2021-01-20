نجم النصر والمنتخب السابق: لا تهمني الألقاب يكفيني اسم “ماجد عبدالله”

قال نجم نادي النصر، والمنتخب الوطني السابق، ماجد عبدالله، إن الألقاب التي أطلقت عليه لا تهمه ويكفيه أن يقال ماجد عبدالله.
وأكد خلال لقاء في برنامج “نجوم سمر” مع الإعلامية سمر المقرن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أن الألقاب بحد ذاتها أمر جيد لكنها لا تشغله، مبينا أن الألقاب تبقى ألقاباً، وأن ما قدمه اللاعب على أرض الملعب هو ما يبقى. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى كثرة إطلاق لقب “الأسطورة” على اللاعبين، مؤكدا أنه حصد لقب هداف الدوري 6 مرات، وأنه اعتزل عام 1998، وإلى الآن لم يكسر أحد هذا الرقم.
ماجد عبدالله: كثير عندهم ألقاب وكل واحد صار “أسطورة” .. بس ماجد عبدالله “واحد”.. #النصر #نجوم_وسمر pic.twitter.com/t5GlL3az2E
— # سمر_المقرن (@s_almogren) January 20, 2021