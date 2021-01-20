نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > نجم النصر والمنتخب السابق: لا تهمني الألقاب يكفيني اسم “ماجد عبدالله”
20/01/2021   10:10 ص

نجم النصر والمنتخب السابق: لا تهمني الألقاب يكفيني اسم “ماجد عبدالله”

+ = -
937

قال نجم نادي النصر، والمنتخب الوطني السابق، ماجد عبدالله، إن الألقاب التي أطلقت عليه لا تهمه ويكفيه أن يقال ماجد عبدالله.

وأكد خلال لقاء في برنامج “نجوم سمر” مع الإعلامية سمر المقرن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أن الألقاب بحد ذاتها أمر جيد لكنها لا تشغله، مبينا أن الألقاب تبقى ألقاباً، وأن ما قدمه اللاعب على أرض الملعب هو ما يبقى. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى كثرة إطلاق لقب “الأسطورة” على اللاعبين، مؤكدا أنه حصد لقب هداف الدوري 6 مرات، وأنه اعتزل عام 1998، وإلى الآن لم يكسر أحد هذا الرقم.

نجم النصر والمنتخب السابق: لا تهمني الألقاب يكفيني اسم “ماجد عبدالله”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132809.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.