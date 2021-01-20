بالفيديو.. ملك التوقعات: الأندية رفضتني كلاعب بسبب الواسطة.. ومنصور البلوي قدم لي عرضاً ورفضته

كشف حسن الصبحان، المعروف إعلامياً بملك التوقعات، أن لديه موهبة في لعب كرة القدم وأنه حاول احتراف اللعبة قديماً ولعب لعدة أندية، لكنها رفضته بسبب عدم امتلاكه واسطة.
ووصف الصبحان نفسه بالموهبة التي احترقت بسبب مجاملات الأندية، مبيناً أنه لعب لأندية الهلال والنصر والأهلي والشباب والرياض ونجران، وزامل لاعبين لم يحسنوا استقبال الكرة، وكانوا يستقبلونها بالساق وليس بالقدم، لكن منهم من واصل مشواره لوجود قرابة بينه وبين أحد اللاعبين.
وقال في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن منصور البلوي قدم له عرضاً للانضمام لنادي الاتحاد فئة الشباب مقابل حصوله على سيارة والتوسط له للالتحاق بكلية المعلمين، مضيفاً أنه رفض العرض لرغبته في اللعب لأحد أندية الرياض. وفق “أخبار 24”.
ونفى ما تردد أنه يحذف تغريداته التي تتضمن توقعات خاطئة، مبيناً أنه قبل مباراة الهلال الأخيرة عرف أنه سيخسر بسبب دعاء أحد الأشخاص عليه لأنه ظلمه، موضحاً أن حركة العيون التي يقوم بها أثناء التوقعات مجرد إثارة وتشويق.
#حسن_الصبحان
في توقعي الأخير لمباراة #الهلال عرفت إني بخسر لتوقع بسبب دعاء شخص ظلمته وقال لي: الله لا يوفقك! وحركة العيون أثناء التوقعات مجرد “إثارة وتشويق”..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/tXPsD5Cno4
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 19, 2021
#حسن_الصبحان:
أنا موهبة كروية احترقت بسبب المجاملات الموجودة في الأندية، و #منصور_البلوي عرض عليّ اللعب في #الاتحاد مقابل سيارة ووساطة لدخول كلية المعلمين، لكن رفضت..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/v0uEbMUjoY
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 19, 2021
#حسن_الصبحان:
الأندية رفضتني لأنني كنت موهوب وما عندي واسطة، وأكلت الجو يوم كنت ألعب، ولعبت في أندية كبرى اللعيبة فيها يستقبلون الكرة بالساق!#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/uRkaoJqLum
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 19, 2021