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اخبار رياضية > بالفيديو.. ملك التوقعات: الأندية رفضتني كلاعب بسبب الواسطة.. ومنصور البلوي قدم لي عرضاً ورفضته
20/01/2021   10:06 ص

بالفيديو.. ملك التوقعات: الأندية رفضتني كلاعب بسبب الواسطة.. ومنصور البلوي قدم لي عرضاً ورفضته

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كشف حسن الصبحان، المعروف إعلامياً بملك التوقعات، أن لديه موهبة في لعب كرة القدم وأنه حاول احتراف اللعبة قديماً ولعب لعدة أندية، لكنها رفضته بسبب عدم امتلاكه واسطة.

ووصف الصبحان نفسه بالموهبة التي احترقت بسبب مجاملات الأندية، مبيناً أنه لعب لأندية الهلال والنصر والأهلي والشباب والرياض ونجران، وزامل لاعبين لم يحسنوا استقبال الكرة، وكانوا يستقبلونها بالساق وليس بالقدم، لكن منهم من واصل مشواره لوجود قرابة بينه وبين أحد اللاعبين.

وقال في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن منصور البلوي قدم له عرضاً للانضمام لنادي الاتحاد فئة الشباب مقابل حصوله على سيارة والتوسط له للالتحاق بكلية المعلمين، مضيفاً أنه رفض العرض لرغبته في اللعب لأحد أندية الرياض. وفق “أخبار 24”.

ونفى ما تردد أنه يحذف تغريداته التي تتضمن توقعات خاطئة، مبيناً أنه قبل مباراة الهلال الأخيرة عرف أنه سيخسر بسبب دعاء أحد الأشخاص عليه لأنه ظلمه، موضحاً أن حركة العيون التي يقوم بها أثناء التوقعات مجرد إثارة وتشويق.

بالفيديو.. ملك التوقعات: الأندية رفضتني كلاعب بسبب الواسطة.. ومنصور البلوي قدم لي عرضاً ورفضته

اخبار رياضية
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