“الدوسري”: النصر أصبح أخطر دون حمدالله

قال لاعب الوحدة والأهلي والمنتخب الوطني السابق، عبيد الدوسري، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نجح في تجاوز الاعتماد على مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وأوضح “الدوسري”، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، أن النصر تجاوز حمدالله نظرًا لاعتماد المدير الفني للفريق ألين هوفارت، على أسلوب اللعب الجماعي، وعدم تركيز اللاعبين على التمرير إلى مهاجم بعينه.
وتابع: “النصر أصبح أخطر دون حمد الله.. والوحدة يجب ألَّا يلعب مباراة مفتوحة أمامه خلال المواجهة التي تجمعهما الأربعاء، ضمن الجولة الـ 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”.
واختتم نجم الوحدة السابق: “الفريقان قدَّما مستويات جميلة في الجولات الأخيرة، ويسعيان إلى عدم الرجوع للخسائر مجددًا.. متمنيًّا أن يعمل الوحدة على العودة بنقطة من الرياض”.