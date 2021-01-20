أطلقت الهيئة العامة للموانئ اليوم (الأربعاء)، أول خط ‏شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي خلال عام 2021، يربط‎ شمالاً من أوروبا والبحر المتوسط وإلى الشرق الأوسط وشبه ‏القارة الهندية مروراً بشمال إفريقيا‎، ويغطي موانئ طنجة في المغرب والجزيرة في إسبانيا.

وأشارت إلى أن الخط الجديد يعد استكمالًا للشراكات ‏الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية ممثلة في شركة “هاباغ لويد” ‏وشركة “سي إم ايه سي جي إم” وشركة “كوسكو” وشركة “ون” ‏كبرى شركات الشحن البحري الرائدة في العالم‎.

وأوضحت الهيئة أنه سيوفر‎ ‎‏103 خدمات‎ ‎لربط ميناء جدة ‏الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وتتكون ‏الخدمة من 7 سفن، بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية ‏قياسية لكل سفينة نحو 48 سفينة سنوياً، وذلك لزيادة ‏سعة الشحن عن سابقها‎.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة النوعية تأتي استمراراً للمبادرات التي ‏أطلقتها “موانئ” ضمن مستهدفات برنامج تطوير الصناعة ‏الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، لزيادة قوة ربط موانئ ‏المملكة مع الموانئ العالمية وجذب كبرى شركات الخطوط ‏الملاحية العالمية.‏

‏"موانئ" تطلق أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي ‏خلال 2021‏ (فيديو)

وفق “أخبار 24”.