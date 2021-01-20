أطلقت الهيئة العامة للموانئ اليوم (الأربعاء)، أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي خلال عام 2021، يربط شمالاً من أوروبا والبحر المتوسط وإلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مروراً بشمال إفريقيا، ويغطي موانئ طنجة في المغرب والجزيرة في إسبانيا.
وأشارت إلى أن الخط الجديد يعد استكمالًا للشراكات الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية ممثلة في شركة “هاباغ لويد” وشركة “سي إم ايه سي جي إم” وشركة “كوسكو” وشركة “ون” كبرى شركات الشحن البحري الرائدة في العالم.
وأوضحت الهيئة أنه سيوفر 103 خدمات لربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وتتكون الخدمة من 7 سفن، بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة نحو 48 سفينة سنوياً، وذلك لزيادة سعة الشحن عن سابقها.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة النوعية تأتي استمراراً للمبادرات التي أطلقتها “موانئ” ضمن مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية.
#فيديو_موانئ | امتدادًا للإنجازات المحقَّقة في ربط موانئ المملكة بموانئ العالم..
إطلاق خط شحن جديد في #ميناء_جدة_الإسلامي، بما يسهم في تحقيق الرؤية اللوجستية للمملكة 🇸🇦 pic.twitter.com/acCsDfDJhI
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) January 20, 2021
وفق “أخبار 24”.