منها استراحة رقمية.. بلدية وسط الدمام تنفذ عددًا من المبادرات الخدمية والتطويرية

كشفت بلدية وسط الدمام عن تنفيذ عدد من المبادرات الخدمية والتطويرية التي تصب في مصلحة المجتمع وتلبي احتياجات أفراده.
وذكر مدير إدارة الخدمات، فايز الفيفي، أن البلدية نفذت مبادرة تحسين المشهد الحضري بإضافة ساتر “بروجول” على موّلِدات الكهرباء، الأمر الذي يضفي عليها مظهراً جمالياً وحضارياً للمنظر العام.
وأشار إلى أن البلدية طبقت منذ العام الماضي نوعين من الحاويات الذكية والمخفاة للمساهمة في الحد من التلوث البيئي، بالإضافة إلى تركيب “البردورات” الزجاجية المضيئة في عدد من الميادين وأرصفة عبور المشاة.
ونوه بتوفير “الاستراحة الرقمية” وهي المقاعد المخصصة للمتنزهين وعشاق رياضة المشي، مؤكداً أن هذه مبادرات تهدف إلى أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وتعزيز السلامة المرورية.
وفق “أخبار 24”.