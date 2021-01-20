شرطة الرياض: مقتَل مواطن واستشهاد رجلي أمن وإصابة آخر.. والقبض على الجاني

قالت شرطة منطقة الرياض إنه قُتِل مواطن واستُشهد رجلا أمن وأصيب آخر بعيار ناري، أثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بلاغًا بحي المعيزيلة، مشيرةً إلى أنه تم القبض على الجاني وإيقافه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن الفرقة باشرت بلاغاً عند الساعة (02:00) من صباح أمس (الثلاثاء)، عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السِلاح، داخل وحدةٍ سكنيةٍ بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض لخلافاتٍ عائلية بينهما.
وأضاف أن الفرقة الأمنية تعرضت لطلقات نارية، إثر مبادرة الجاني بإطلاق النّار بكثافة وعشوائية من سِلاح رشاش؛ مما نتج عنه مقتَل المواطن المحتجز، واستشهاد رجلي أمن، وإصابة رجل أمن بعيارٍ ناري في الفخذ، وهو بحالة صحية مستقرة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه تمت متابعة الجاني، ورصد وجوده داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كم شمال شرق منطقة الرياض)، حيث تمت محاصرته والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيارٍ ناريٍ بقدمه.
وأبان أنه تم ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزة الجاني، فيما جرى إيقافه واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.