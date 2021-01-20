بعد السقوط أمام الاتحاد.. بيان رسمي من العين ضد الأخطاء التحكيمية

أصدر مجلس إدارة نادي العين، بيانًا رسميًا، أمس الثلاثاء، ضد الأخطاء التحكيمية، وذلك بعد خسارته أمام نظيره الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال العين: “تعيش كرة القدم السعودية نهضة غير مسبوقة في ظل الدعم الحكومي الذي تحظى به بقيادة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.
وتابع النادي: “ولقد كان لهذا الدعم أكبر الأثر في النهوض بدوري المحترفين السعودي، الذي بات اليوم إحدى أهم المسابقات الكروية، ليس على المستوى الخليجي والعربي والقاري فحسب بل على المستوى العالمي”.
وأوضح: “ولعل الدعم الذي حظيت به الأندية امتد لنادي العين منذ صعوده دوري المحترفين، كممثل لمنطقة الباحة إحدى أهم المناطق السياحية على مستوى مملكتنا الحبيبة، فسعينا لاستقطاب أبرز المحترفين ليكونوا إضافة وإثراء فنيا لهذا الدوري الغالي”.
وأشار: “إلا أننا لاحظنا خلال الفترة الماضية، بعض الأخطاء التحكيمية في مباريات فريقنا، والتي أسهمت بطريقة أو أخرى بعدم منحنا حقوقنا المشروعة، وضياع نقاط كانت ستغير وضع الفريق في جدول الدوري”.
وذكر العين: “وعلى الرغم من دعمنا الكبير للحكم السعودي، ووقوفنا معه كأحد مكونات هذا الدوري الغالي، حيث أثرنا الصمت وتغليب صوت العقل والحكمة، إلا أن الوضع بات غير مقبول بل كارثي خصوصا بوجود تقنية الـ “VAR”، ولا تليق هذه الأخطاء بدوري مميز يحمل اسمة غالية على قلوبنا”.
وأكد: “ولقد رصدنا جزءاً من هذه الأخطاء التي أثرت في نتائج مبارياتنا بالدوري عبر (14) جولة، من باب تسجيل موقف ورغبة في إصلاحها وتصحيحها مستقبلا، لتظهر مباريات الدوري بشكل أفضل وأكثر عدالة”.
أولا: مباراة الاتفاق (الجولة الثانية) – الحكم محمد القرني: الخطأ: “كرة إسقاط لصالح العين تم تحويلها للاتفاق جاء منها هدف فوز المنافس بالدقيقة (89)”.
ثانيا: مباراة القادسية (الجولة الثامنة) – الحكم عبدالله ظافر – الخطأ: “رمية تماس لصالح العين احتسبها الحكم بقرار عكسي لصالح القادسية جاء منها هدف الفوز للمنافس بالدقيقة (79)”.
ثالثا: مباراة الشباب (الجولة الثالثة عشرة) الحكم سلطان الحربي: الخطأ: “ضربة جزاء لصالح مهاجم العين جيترسون مطلع الشوط الثاني لم تحتسب وجاء بعدها مباشرة هدف الشباب بالدقيقة(60)”.
رابعا: مباراة الاتحاد (الجولة الرابعة عشرة) الحكم محمد القرني: الخطأ: “تجاهل طرد مدافع الاتحاد عمر هوساوي بعد دخوله العنيف على محترف العين خوانبي بالدقيقة (42) في الشوط الأول” + “منح محترف العين موتاري كرتا أصفرا غير مستحق بالدقيقة (89) سيغيبه عن مباراة الباطن المقبلة”.
وأشار العين: “ونحن في نادي العين نجدد ثقتنا بالحكم السعودي، ومازلنا داعمين له، إلا أن مثل هذه الأخطاء البدائية والكارثية أثرت على نتائج مبارياتنا وسلبت منا نقاط كانت قريبة لوا صافرة غير منصفة.. ومثل هذه الأخطاء تجعلنا في تخوف من الحكم المحلي، خشية من تكرارها، مما يسهم في تضرر فريقنا بسببها مستقبلا”.
وطالب العين: “لذا نطالب الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلة بلجنة الحكام في تنبيه الحكام على هذه الأخطاء والعمل على تلافيها، وتأهيل وتطوير الحكام، وتكليف الأكفأ منهم إدارة مباريات فريقنا ليأخذ كل ذي حق حقه، وتكتمل جمالية هذا الدوري الفخم بمستويات فنية رفيعة، يواكبها أداء تحكيمي عادل، في دوري صرفت فيه الملايين من حكومتنا الرشيدة ليصنف اليوم ضمن أفضل الدوريات على مستوى العالم”. وفق “أخبار 24”.
واختتم العين بيانه: “كلنا نعمل في اتجاه واحد لتطوير كرة القدم السعودية، وجعلها دوما في الصدارة، وعند حسن عشاقها ومحبيها داخليا وخارجيا، وتحقيقا لتطلعات ولاة الأمرة ضمن الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030)”.
📃 : بيان صحفي الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها نادي #العين #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم pic.twitter.com/TNPiC2txw1
— نادي العين السعودي (@alain_ksa) January 19, 2021