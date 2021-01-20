ألقت شرطة الرياض القبض على شابين يستقلان مركبة وخالفا ‏أنظمة السير بعكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية بمدينة ‏الرياض، مشكلين خطراً على سلامتهما وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد ‏الكريديس، أن الشابين ظهرا في مقطع فيديو، وهما يتباهيان ‏بذلك مع التهكم على رجال الأمن وتوثيق فعلهما ونشره عبر ‏إحدى منصات التواصل الاجتماعي.‏

وأضاف أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد ‏هويتيهما والقبض عليهما وهما مواطنان في العقد الثالث من ‏العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية ‏النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة‎.‎

وفق “أخبار 24”.