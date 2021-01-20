ألقت شرطة الرياض القبض على شابين يستقلان مركبة وخالفا أنظمة السير بعكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض، مشكلين خطراً على سلامتهما وسلامة مستخدمي الطريق.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الشابين ظهرا في مقطع فيديو، وهما يتباهيان بذلك مع التهكم على رجال الأمن وتوثيق فعلهما ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هويتيهما والقبض عليهما وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.