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اخبار رياضية > تفوق كاسح للأزرق.. تاريخ مواجهات الهلال والتعاون في دوري المحترفين
20/01/2021   2:53 م

تفوق كاسح للأزرق.. تاريخ مواجهات الهلال والتعاون في دوري المحترفين

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يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره التعاون، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الهلال والتعاون 20 مباراة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة الغد المرتقبة، وشهدت تفوقًا للهلال، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 14 مباراة.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على الهلال، في مباراتين فقط، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مباريات في بطولة دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

وقبل مباراة اليوم يحتل الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

تفوق كاسح للأزرق.. تاريخ مواجهات الهلال والتعاون في دوري المحترفين

اخبار رياضية
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